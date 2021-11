Reisebüro wirbt für Pjöngjang-Marathon und damit verbundene Touren

Photo : YONHAP News

Ein auf Nordkorea spezialisiertes Reisebüro hat damit begonnen, für den Pjöngjang-Marathon und damit verbundene Touren zu werben.Jüngst werden Anzeichen beobachtet, dass Nordkorea seine wegen der Pandemie geschlossene Grenze zu China wieder öffnen will.Auf der Webseite des in Peking ansässigen Reisebüros Koryo Tours steht, dass der Pjöngjang-Marathon am 10. April 2022 geplant sei.Koryo Tours gab bekannt, dass es der exklusive Reisepartner des Pjöngjang-Marathons sei. Auch heißt es, dass Teilnehmer den 5 km, 10 km, Halbmarathon oder Vollmarathon laufen können.Auf der Webseite werden zwölf Touren nach Pjöngjang vorgestellt, die in den chinesischen Städten Peking, Shanghai, Dandong und Shenyang starten. Die Teilnehmer könnten auch Nampo, Pyongsong und die demilitarisierte Zone (DMZ) besuchen.Interessenten werden aufgerufen, bis 28. Februar nächsten Jahres die Teilnahme zu beantragen.Zugleich wies das Reisebüro darauf hin, dass alle Touren nach Nordkorea ausgesetzt seien, weil die Grenzen zum Land geschlossen seien. Der Termin des Pjöngjang-Marathons werde bestätigt, sollten die Grenzen wieder geöffnet werden.Nordkorea hatte 2020 aufgrund der Grenzschließung zur Eindämmung von Covid-19 den Pjöngjang-Marathon abgesagt. Die diesjährige Veranstaltung wurde schließlich abgesagt, nachdem das Land angekündigt hatte, den Marathon vom 5. bis 11. April virtuell abzuhalten.Young Pioneer Tours, ein ebenfalls in China ansässiges Reisebüro, nimmt derzeit Buchungen für eine Tour entgegen, die im nächsten April anlässlich des 110. Geburtstags des verstorbenen Staatsgründers Nordkoreas Kim Il-sung stattfinden soll.