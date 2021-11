Musikdirektor Jung Jae-il von „Squid Game“ gewinnt Hollywood Music in Media Awards

Photo : YONHAP News

Der koreanische Musikdirektor Jung Jae-il ist für die Netflix-Serie „Squid Game“ mit den Hollywood Music in Media Awards (HMMA) ausgezeichnet worden.Bei der am Mittwoch (Ortszeit) online abgehaltenen Preisverleihung wurde Jung zum Gewinner der Kategorie TV-Show/Limited Series gekürt.Es ist das erste Mal, dass ein Koreaner bei den HMMA einen Preis gewonnen hat.Die HMMA feiern dieses Jahr ihr zwölftes Jubiläum und sind dafür gedacht, Musiker im Bereich der visuellen Medien zu ermutigen, darunter Spielfilm, TV und Dokumentarfilm.Direktor Jung wirkte auch an der Musik für verschiedene Filme mit, darunter „Parasite“ und „Okja“.