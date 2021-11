Nordkoreas Machthaber fordert mehr nationale Selbstständigkeit

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat mehr nationale Selbstständigkeit gefordert.Angesichts aktueller Herausforderungen, darunter wirtschaftliche Schwierigkeiten, müsse das Land selbstständiger werden, habe Kim am Donnerstag anlässlich einer Konferenz erklärt.Den Aufruf habe er in einem Schreiben an die Teinehmer der fünften Konferenz der Spitzenreiter der drei Revolutionen in Pjöngjang gemacht, zitierte die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap aus Berichten in Nordkoreas staatlichen Medien.Die Bedeutung der drei Revolutionen liege darin, die Unabhängigkeit bei der Ausführung sozialistischer Aufgaben zu stärken und unerwartete Herausforderungen und Hürden zu überwinden, hieß es weiter.Teilnehmer der Konferenz waren hohe Parteifunktionäre und andere Eliten, die in ihrem Bereich an der Spitze der Umsetzung der Revolution stehen. Ein wichtiges Thema der Versammlung sei gewesen, wie sich aus Erfolgen und Fehlschlägen in der Vergangenheit lernen lasse.Nordkorea hatte auf dem Parteikongress im Januar einen neuen Fünfjahresplan für die wirtschaftliche Entwicklung vorgestellt. Damals hatte Kim ein Scheitern bei der Umsetzung seines früheren Entwicklungsplans eingestanden. Er hatte dies mit den internationalen Sanktionen und der Grenzschließung wegen Covid-19 begründet.