Boeing 737 Max kommt in Südkorea wieder zum Einsatz

Photo : YONHAP News

Die Boeing 737 Max darf nach einem Flugverbot aufgrund von zwei Abstürzen bald wieder in Südkorea eingesetzt werden.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr gab bekannt, die Wiederinbetriebnahme dieses Flugzeugtyps ab 22. November zu erlauben.Die Maschinen vom Typ Boeing 737 Max wurden nach zwei tödlichen Abstürzen jeweils im Oktober 2018 in Indonesien und im März 2019 in Äthiopien weltweit aus dem Verkehr gezogen. Südkorea verbietet seit März 2019, dass die Maschinen dieses Typs durch seinen Luftraum fliegen und auf südkoreanischem Boden landen oder starten.Das Ministerium erläuterte, dass es seit November letzten Jahres die Sicherheit und Flugdaten der 737 Max-Maschinen in Ländern überwacht habe, in denen der Einsatz dieses Flugzeugtyps wieder erlaubt worden war. Das Ressort habe nach der Anhörung von Meinungen von Fluggesellschaften und Experten beschlossen, die Wiederinbetriebnahme der Boeing 737 Max zu genehmigen.