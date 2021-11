Regierung will bis 2025 95,7 Milliarden Won in F&E von Fahrzeughalbleitern einsetzen

Photo : YONHAP News

Die Regierung plant massive Investitionen für die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Fahrzeughalbleiter.Im kommenden Januar soll ein Masterplan für diesen Bereich erstellt werden.Entsprechende Maßnahmen in Bezug auf die Halbleiterindustrie erörterte die Regierung am Donnerstag bei einer Konferenz zum innovativen Wachstum in Seoul.Die Regierung geht davon aus, dass die Lieferengpässe bei Fahrzeughalbleitern länger als ursprünglich erwartet andauern würden, und zwar bis zum zweiten Halbjahr nächsten Jahres.Die Knappheit an Fahrzeughalbleitern führte bis Ende Oktober zu Produktionsstörungen bei rund 120.000 Autos in Südkorea.Für einen schnellen Aufbau einer inländischen Lieferkette für Fahrzeughalbleiter und die Internalisierung der Technologie will die Regierung bis 2025 95,7 Milliarden Won (knapp 81 Millionen Dollar) für die Forschung und Entwicklung einsetzen.Ab dem kommenden Jahr werden neue Entwicklungs- und Forschungsprojekte für Halbleiter für nachfragebasierte Fahrzeuge für spezielle Zwecke (E-Autos, autonome Fahrzeuge, Wasserstoffautos und Nutzfahrzeuge) sowie für System-on-Chip zur Batteriesteuerung für E-Autos durchgeführt.