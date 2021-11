Reisebüros bieten Südostasien-Touren mit Chartermaschinen an

Photo : YONHAP News

Reisebüros in Südkorea bieten im Vorfeld der Winterzeit nacheinander Touren zu südostasiatischen Urlaubsorten mit Chartermaschinen an.Nach Branchenangaben bietet das Reisebüro Yellow Balloon Tour nun Touren mit Chartermaschinen von Korean Air auf die thailändische Insel Phuket an, die im Zeitraum vom 8. Januar bis 26. Februar nächsten Jahres zweimal in der Woche stattfinden werden.Mode Tour wird am Samstag Touren mit Chartermaschinen auf die vietnamesische Insel Phu Quoc anbieten. Im Zeitraum vom 25. Dezember bis 26. Februar sind wöchentlich zweimal Touren mit Maschinen von Jeju Air geplant.Hanatour verkauft derzeit Touren mit Chartermaschinen von Korean Air auf Phuket, die im Zeitraum vom 8. Januar bis 26. Februar wöchentlich zweimal vorgesehen sind.