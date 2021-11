Erstes Handelsministertreffen zwischen Südkorea und USA in Seoul seit zehn Jahren

Photo : YONHAP News

Handelsminister Yeo Han-koo und die US-Handelsbeauftragte (USTR) Katherine Tai haben am Freitag in Seoul die sechste Sitzung des gemeinsamen Ausschusses zum Freihandelsabkommen (FHA) zwischen Südkorea und den USA abgehalten.Die Sitzung von heute fand als Handelsministertreffen statt, um den Stand der Umsetzung des Freihandelspaktes im Vorfeld des zehnten Jubiläums dessen Inkrafttretens im kommenden März zu überprüfen und bilaterale Handelsangelegenheiten zu erörtern.Tais Visite ist der erste Besuch eines US-Handelsbeauftragten in Südkorea seit zehn Jahren. Dies stellt zudem den ersten Südkorea-Besuch eines Kabinettsmitglieds im Wirtschafts- und Handelsbereich seit dem Amtsantritt der US-Regierung von Präsident Joe Biden dar.Südkorea und die USA einigten sich bei dem Treffen, ihre strategische Partnerschaft im Zusammenhang mit verschiedenen neuen Handelsthemen, darunter Lieferketten, Technologie, Digitales und Klimawandel, zu verstärken. Es wurde vereinbart, hierfür einen Kanal aufzubauen, um im Rahmen des bilateralen FHA betreffende Themen tiefgründig diskutieren und kooperieren zu können.Laut dem südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie wuchs das Handelsvolumen zwischen Südkorea und den USA nach dem Inkrafttreten des FHA von 101,9 Milliarden Dollar im Jahr 2012 um etwa 29 Prozent auf 131,6 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.