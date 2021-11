Behörden wollen für Corona-Intensivpatienten in Hauptstadtregion Betten in anderen Regionen nutzen

Photo : YONHAP News

Angesichts der Knappheit an Krankenhausbetten für Covid-19-Patienten in der Hauptstadtregion wollen die Behörden Intensivbetten in anderen Gebieten nutzen, die innerhalb einer Stunde erreichbar sind.Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol sagte am Freitag vor der Presse, man wolle unter Berücksichtigung des Zustands von Patienten Krankenhausbetten in Gebieten außerhalb der Hauptstadtregion nutzen, in die Patienten binnen einer Stunde transportiert werden könnten.Nach Behördenangaben sind mit Stand 17 Uhr am Donnerstag 78,2 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten in der Hauptstadtregion belegt. Die Quote erreicht 80,3 Prozent in Seoul, 76,3 Prozent in der Provinz Gyeonggi und 75,9 Prozent in Incheon.Sollte die Forderung der zuständigen Zentrale des Gesundheitsministeriums nach einer Patientenaufnahme ohne triftigen Grund abgelehnt werden, erfolge kein Verlustausgleich für die ungenutzten Betten und die an dem Tag genutzten Betten, hieß es.