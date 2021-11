Erste Fünflingsgeburt in Korea seit 34 Jahren

Photo : KBS News

In Südkorea sind Fünflinge gesund geboren worden.Die Geburt von Fünflingen ist weltweit selten. In Südkorea wurde im Jahr 1987 zum letzten Mal eine solche Geburt im Krankenhaus der Nationaluniversität Seoul gemeldet.Nach Angaben desselben Uniklikums wurden am Donnerstagabend zwischen einem Offizierspaar Fünflinge geboren. Die Frau, eine Hauptmännin, brachte per Kaiserschnitt vier Mädchen und einen Jungen zur Welt.Wie verlautete, hätten die Fünflinge keine schwerwiegenden gesundheitlichen Probleme.Die Schwangerschaft wurde durch eine künstliche Befruchtung zustande gebracht. Bei einem Fötus kam es zu einer natürlichen Fehlgeburt, während die restlichen fünf normal aufwachsen konnten und zur Welt kamen.