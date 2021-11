Baubeginn für neuen Flughafen nahe Machu Picchu mit koreanischer Technologie

Photo : YONHAP News

Die Hauptbauarbeiten für den Bau des Internationalen Flughafens Chinchero in Peru werden aufgenommen.Der neue Flughafen soll zu einem besseren Zugang zur beliebten touristischen Attraktion Machu Picchu dienen.Die Zeremonie für den Baubeginn findet am Freitagvormittag (Ortszeit) statt.Die südkoreanische Regierung hatte den Zuschlag für das von der peruanischen Regierung ausgeschriebene Projekt für ein Projektmanagementbüro (PMO) des neuen Flughafens erhalten. Dieses Jahr bekam das koreanische Bauunternehmen Hyundai Engineering & Construction den Zuschlag für das Projekt für die Geländevorbereitung und das Hauptbauprojekt. Für beide Bauarbeiten werden etwa 700 Milliarden Won (590 Millionen Dollar) eingesetzt.Ziel ist es, dass der neue Flughafen in Chinchero im Jahr 2025 eröffnet wird. Es wird erwartet, dass fünf Millionen Passagiere im Jahr dort abgefertigt werden.