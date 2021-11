Schnäppchenjäger verhelfen Kospi-Börse ins Plus

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag nach drei verlustreichen Tagen wieder zulegen können.Der Kospi konnte dank Schnäppchenjägern um 0,8 Prozent auf 2.971,02 Zähler zulegen.Der Kospi sei durch den Anstieg des Nasdaq positiv beeinflusst worden, der im Wesentlichen auf stabilen US-Anleihezinsen basiere, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap Lee Kyung-min von Daeshin Securities.Auch der leichte Anstieg an der chinesischen Börse habe offenbar zum Plus im Kospi beigetragen, berichtete der Experte weiter.