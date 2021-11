Photo : YONHAP News

"Butter" der südkoreanischen Band BTS ist vom US-amerikanischen Magazin "Variety" zum Lied des Jahres gekürt wordenDas teilte die Agentur der Band, Big Hit Music, am Sonntag mit. Der Preis sei ihnen am Freitag zuerkannt worden, die Verleihung finde am 4. Dezember statt."Butter" sei im Mai weltweit zu hören gewesen und zu einer Rekord-Single geworden.Die Komponisten und Produzenten sowie das Bandmitglied RM hätten den perfekten Hit geschaffen, der aktuell bleibe.BTS stehen damit schon das zweite Mal auf der "Variety"-Liste. Letztes Jahr waren sie als beste Gruppe des Jahres ausgezeichnet worden und damit die ersten Vertreter aus Südkorea, die es auf die Bestenliste des Magazins schafften.