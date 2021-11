US-Handelsbeauftragte diskutiert mit südkoreanischen Unternehmern

Photo : YONHAP News

Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai hat mit südkoreanischen Unternehmern über eine Verstärkung der Zusammenarbeit gesprochen.Die Diskussionen erfolgten am Samstag in Seoul bei einem Empfang des Verbandes der Großunternehmen (FKI), der US-Botschaft sowie der US-amerikanischen Handelskammer in Südkorea.Tai unterstrich auf der Versammlung das Ziel der USA, eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft auszubauen.Auch präsentierte sie die Pläne der Biden-Regierung für ein wirtschaftliches Rahmenwerk für die indopazifische Region.Nach Angaben des Verbandes FKI hätten die Teilnehmer sich rege über Möglichkeiten einer Vertiefung der Partnerschaft im Wirtschaftsbereich sowie allgemein ausgetauscht.Zu der Veranstaltung waren unter anderem Topmanager von Samsung Electronics, Hyundai Motor, LG Energy Solution und Hanwha Solution gekommen.