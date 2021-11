Südkoreas Vizeaußenminister: Dialog mit Japan wird fortgesetzt

Photo : YONHAP News

Nach Worten von Südkoreas Vizeaußenminister Choi Jong-kun wird der Dialog mit Japan fortgesetzt.Es gebe keine Unterbrechung des Dialogs zwischen den für Diplomatie zuständigen Behörden beider Länder, sagte Choi am Samstag am Flughafen Incheon nach der Rückkehr aus den USA.Dort hatte er mit seiner US-amerikanischen Amtskollegin Wendy Sherman und dem japanischen Amtskollegen Takeo Mori Gespräche geführt.Laut Choi wolle Südkorea weiterhin mit Tokio über wichtige Themen sprechen, sich dabei aber strikt an seine Prinzipien halten.Im Anschluss an das trilaterale Gespräch am Mittwoch waren Spannungen zwischen Südkorea und Japan offen zutage getreten.Beide Vizeminister waren der gemeinsamen Pressekonferenz ferngeblieben, die Gastgeberin Sherman trat allein vor die Presse.Choi erklärte dazu später, dass sein japanischer Kollege die Teilnahme an der Pressekonferenz verweigert habe, weil Südkoreas Polizeichef die Felseninseln Dokdo besucht hatte.Japan beansprucht die kleinen Inseln im Meer zwischen beiden Ländern ebenfalls für sich und nennt diese Takeshima.