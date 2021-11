Präsident Moon führt Dialog mit Bürgern

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in ist am Sonntag erstmals seit zwei Jahren persönlich mit Bürgern zu einem Dialog zusammengekommen, der von KBS live übertragen wurde.Moon sagte, seine verbleibenden sechs Monate im Amt seien keinesfalls eine kurze Zeitspanne, sollte man daran denken, dass jeden Tag das Risikomanagement fortgesetzt werde. Er wolle bis zum Schluss an seinen ursprünglichen Absichten festhalten und Bemühungen unternehmen.Zum rapiden Anstieg der Corona-Zahlen in letzter Zeit hieß es, die Regierung sei davon ausgegangen, dass die tägliche Zahl der Neuinfektionen bis auf 10.000 steigen könnte, und habe sich darauf vorbereitet. Jedoch sei er besorgt über den schnellen Anstieg der Zahl der kritisch Erkrankten.In Bezug auf die Covid-19-Behandlung sagte Moon, dass die Regierung Kaufverträge über Anti-Corona-Pillen für 400.000 Menschen unterzeichnet habe. Sie würden spätestens im Februar geliefert.Er sagte auch, dass die Regierung das Mindestalter für die Covid-19-Impfung senken wolle, sollte sich der Impfstoff für Kinder als sicher erweisen. Dabei wies er darauf hin, dass in den USA Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft werden.