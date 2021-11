Phu Quoc wieder für ausländische Touristen geöffnet – erste Touristen aus Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Die vietnamesische Urlaubsinsel Phu Quoc hat am Samstag erstmals seit der Grenzschließung wegen der Corona-Pandemie vor fast zwei Jahren wieder ausländische Touristen empfangen.Laut lokalen Medien wie VnExpress ist eine Maschine von VieJet Air mit etwa 200 vollständig geimpften südkoreanischen Gruppentouristen am Samstag gegen 12 Uhr am Flughafen Phu Quoc angekommen.Vietnam erlaubt an einigen touristischen Orten, darunter Phu Quoc, vollständig Geimpften probeweise eine quarantänefreie Einreise. Jedoch dürfen sie sich lediglich in ausgewählten Resorts und in einem begrenzten Umkreis bewegen oder Sport- und Freizeitaktivitäten genießen.Die Touristen müssen sich zudem am Tag der Einreise und anschließend noch ein weiteres Mal auf Covid-19 testen lassen.Phu Quoc entwickelte sich zu einem der beliebtesten Urlaubsziele in Vietnam, nachdem das Land im Jahr 2014 einen visumfreien Aufenthalt von bis zu 30 Tagen für Ausländer auf der Insel eingeführt hatte.