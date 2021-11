Chinesische und russische Militärflugzeuge dringen in Südkoreas Luftraumüberwachungszone ein

Photo : YONHAP News

Zwei chinesische und sieben russische Militärflugzeuge sind am Freitag in die südkoreanische Luftraumüberwachungszone (KADIZ) eingedrungen.Laut einem Mitarbeiter des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas traten sechs chinesische und russische Militärflugzeuge gegen 10.50 Uhr in die KADIZ im Ostmeer ein.Anschließend sei ein russisches Aufklärungsflugzeug in die KADIZ eingedrungen, gegen 16 Uhr seien zwei russische Militärflugzeuge erfasst worden.Wie verlautete, sei jedes Flugzeug etwa zehn Minuten durch die KADIZ geflogen, bevor es die Zone verließ.Eine ADIZ wird von einem Staat beliebig eingerichtet, um die Verletzung seines Luftraums zu verhindern und dagegen vorzugehen. Laut dem JCS gab es keine Luftraumverletzung.Unterdessen bekundete das Außenministerium in Seoul Bedauern über den Vorfall. Das Ressort habe durch diplomatische Kanäle gegenüber China und Russland Bedauern geäußert und gefordert, eine Wiederholung ähnlicher Fälle zu verhindern, sagte ein Ministerialer am Freitag.