Umfrage: 52 Prozent der Koreaner rechnen mit baldigem Ende der Corona-Pandemie

Photo : YONHAP News

52 Prozent der Südkoreaner, damit ein größerer Anteil als der Weltdurchschnitt, erwarten, dass die Corona-Pandemie bald zu Ende gehen wird.Das ergab eine Umfrage, die das international tätige Meinungsforschungsunternehmen Ipsos im Auftrag der in den USA ansässigen Organisation Halifax International Security Forum (HISF) durchführte. Befragt wurden im Zeitraum vom 24. September bis 8. Oktober 22.016 Menschen in 28 Ländern.Laut dem am Samstag (Ortszeit) veröffentlichten Ergebnis sagten 45 Prozent der Befragten, dass die Corona-Pandemie unter Kontrolle gehalten worden sei und bald enden werde. Der entsprechende Anteil stieg um zwölf Prozentpunkte verglichen mit der Umfrage im vergangenen Jahr.Der Anteil war in Saudi-Arabien mit 79 Prozent am größten, gefolgt von Indien mit 77 Prozent. Dahinter folgten Malaysia mit 69 Prozent, China mit 61 Prozent und Südkorea sowie Italien jeweils mit 52 Prozent.In Südkorea nahm der Anteil um 23 Prozentpunkte verglichen mit einem Jahr zuvor zu.Am unteren Ende standen die USA (30 Prozent), Australien (29 Prozent), Japan (28 Prozent) und Kanada (28 Prozent).