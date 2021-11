Ausfuhren vom 1. bis 20. November um 27,6 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren Südkoreas sind in den ersten 20 Tagen dieses Monats fast um 30 Prozent gestiegen.Nach Angaben des Zollamts am Montag belief sich das Exportvolumen im Zeitraum vom 1. bis 20. November nach vorläufigen Schätzungen auf 39,9 Milliarden Dollar. Das seien verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 27,6 Prozent mehr.Die monatlichen Exporte des Landes legten seit November letzten Jahres bis zum vergangenen Monat den zwölften Monat in Folge zu.Die Einfuhren vom 1. bis 20. November nahmen nach vorläufigen Schätzungen um 41,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 39,8 Milliarden Dollar zu. Bei Erdöl (118,1 Prozent), Halbleitern (31 Prozent), Gas (167,7 Prozent) und Maschinen (7,3 Prozent) wurde ein Importzuwachs verbucht.In der Handelsbilanz wurde im genannten Zeitraum ein Überschuss von 73 Millionen Dollar verzeichnet. Das Plus verringerte sich drastisch gegenüber dem Vorjahreszeitraum, damals hatte der Überschuss 3,21 Milliarden Dollar betragen.