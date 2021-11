Koreanische Netflix-Serie „Hellbound“ führt gleich nach Veröffentlichung globale Rangliste an

Photo : YONHAP News

Die koreanische Netflix-Serie „Hellbound“ hat lediglich einen Tag nach der Veröffentlichung am Freitag die globale Rangliste angeführt.Nach Angaben von FlixPatrol, einer Webseite zur Ermittlung der Listen der beliebtesten Online-Inhalte, am Sonntag führte „Hellbound“ am Samstag die Liste der beliebtesten Fernsehshows weltweit auf Netflix an.FlixPatrol veröffentlicht anhand der Zuschauerquote in den vergangenen 24 Stunden die täglichen Listen der beliebtesten Programme in jeweiligen Kategorien und auf den jeweiligen Plattformen.„Hellbound“ landete in 24 Ländern oder Gebieten, darunter Südkorea, Hongkong, Belgien, Mexiko und Saudi-Arabien, auf Platz eins. In Indien, Frankreich und Brasilien belegte die Serie den zweiten Platz und in Kanada, den USA und der Türkei den dritten Platz.„Hellbound“ von Regisseur Yeon Sang-ho handelt von einem übernatürlichen Phänomen, dass Todesengel vor Menschen, die in die Hölle verdammt wurden, zur jeweils angekündigten Zeit erscheinen und diese in den Tod führen. Es handelt sich um einen Kampf zwischen einer inmitten der Verwirrung wieder aufstrebenden Sekte und den Menschen, die die Wahrheit aufklären wollen.