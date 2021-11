Wirtschaft Südkorea und Usbekistan kommen zu zweiter Verhandlungsrunde für Handelsabkommen zusammen

Südkorea und Usbekistan kommen am Montag und Dienstag zu ihrer zweiten Verhandlungsrunde für den Abschluss eines bilateralen Handelsabkommens zusammen.



Laut dem südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie nimmt eine Delegation von 35 Beamten aus den Ministerien für Industrie, Finanzen, Landwirtschaft sowie Ozeane und dem Zolldienst an den virtuellen Gesprächen teil.



Das Industrieministerium teilte mit, ein Handelsabkommen mit Usbekistan habe darin Bedeutung, einen Brückenkopf für den Vorstoß koreanischer Unternehmen in die sogenannte Neue Nördliche Region zu schaffen.



Aus Usbekistan nimmt eine Gruppe von etwa 20 Beamten aus den zuständigen Ministerien an den Gesprächen teil.



Südkorea und Usbekistan hatten anlässlich ihres Gipfels im Januar offiziell erklärt, Verhandlungen für ein Handelsabkommen aufzunehmen. Beide Länder hatten sich bei der ersten Verhandlungsrunde im April und einer Reihe von Sitzungen um den Abbau ihrer Differenzen bemüht.



In der zweiten Verhandlungsrunde wird der Vertragstext zu Waren, technischen Handelshemmnissen, Herkunftsland, Zollabfertigung und Handelserleichterung sowie allgemeinen Regeln erörtert.