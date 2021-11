Sport Südkorea qualifiziert sich erstmals seit 17 Jahren für Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft

Die südkoreanische Siebener-Rugby-Nationalmannschaft der Männer hat sich erstmals seit 17 Jahren für die Weltmeisterschaft qualifiziert.



Die südkoreanische Mannschaft unter Trainer Charles Louw verlor im Finale der 2021 Asia Rugby Seven Series am Sonntag in Dubai mit 7:33 gegen Hongkong. Jedoch konnte sich Südkorea eines der beiden Tickets für die 2022 Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft in Südafrika sichern, die für die besten zwei Mannschaften vergeben wurden.



Es ist das erste Mal seit dem Turnier 2005 in Hongkong, dass sich Südkorea für die Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft qualifizierte.



Südkorea hatte als Gruppenzweiter das Halbfinale erreicht und über den Titelverteidiger Japan mit 21:14 gesiegt. Es war der erste Sieg Südkoreas über Japan seit dem zweiten Turnier der Asia Sevens Series im September 2017 in Incheon.