Südkorea meldet 2.827 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Montag 2.827 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, damit so viele wie noch nie an einem Montag seit dem Pandemiebeginn.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention wurden bis Mitternacht 2.827 Neuansteckungen, darunter 2.806 lokal übertragene und 21 eingeschleppte Fälle, an einem Tag bestätigt.Am Sonntag wurden 592 Corona-Patienten, damit 82 mehr als am Vortag, neu in Krankenhäuser eingewiesen. Die Zahl der kritisch Erkrankten sank um zwei auf 515. 86,4 Prozent dieser Patienten sind 60 Jahre oder älter. Die Zahl der kritisch Erkrankten liegt den dritten Tag in Folge über 500.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 24 auf 3.298. 87,5 Prozent der Todesopfer waren 60 Jahre alt oder älter.Derzeit sind 40,49 Millionen Menschen in Südkorea vollständig geimpft. Ihr Anteil an der Bevölkerung beträgt 78,9 Prozent.Die Quote der Erstgeimpften liegt mit 42,23 Millionen Menschen bei 82,3 Prozent.