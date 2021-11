Taekwondo-Vorführungen in Italien

Photo : KBS News

Ein Demonstrationsteam des Kukkiwon, das Welt-Taekwondo-Hauptquartier in Südkorea, ist in Italien zu Vorführungen aufgetreten.Die Vorführungen hätten am Samstag und Sonntag in Busto Arsizio, nordwestlich von Mailand, stattgefunden, teilte das südkoreanische Generalkonsulat in Mailand mit.Die Aufführungen erfolgten am Rande der italienischen Taekwondo-Meisterschaft 2021 und waren dafür gedacht, Korea als Herkunftsland von Taekwondo bekannt zu machen und mehr Menschen für diese Sportart zu interessieren.Bei den Vorführungen waren neben 300 Athleten, die an der Meisterschaft teilnahmen, der Präsident des italienischen Taekwondo-Verbandes (FITA), Angelo Cito, dessen Ehrenpräsident Park Young-ghil und der Präsident des Taekwondo-Verbandes der Region Lombardei, Stefano Ferrario, anwesend. Auch Vito Dell’Aquila, Sieger in der Gewichtsklasse bis 58 Kilo im Taekwondo bei den Olympischen Spielen in Tokio, war vor Ort.Kang Hyung-shik, Generalkonsul in Mailand, wies in seiner Rede darauf hin, dass die Aufnahme des Taekwondo in das olympische Programm dieses Jahr das 20. Jubiläum feiere. Er äußerte die Erwartung für positive Auswirkungen der Vorführungen sowohl auf breitere Fundamente des Taekwondo in Italien als auch auf die Erweiterung des Sport- und Kulturaustauschs zwischen Südkorea und Italien.