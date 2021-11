Politik Tag der koreanischen Kultur in Siena veranstaltet

In der italienischen Mittelalterstadt Siena ist der Tag der koreanischen Kultur zum zweiten Mal erfolgreich veranstaltet worden.



Die Veranstaltung am Freitag (Ortszeit) wurde von Jung Im-suk, Professorin für Koreanistik an der Ausländeruniversität Siena, und Doktor Moon Hee-sun organisiert. Es wurden verschiedene Programme angeboten, darunter eine Filmvorführung, das Vortragen von Gedichten, traditioneller Tanz und ein Koreanisch-Quiz.



Jung sagte, sie habe spüren können, dass das Interesse an der koreanischen Kultur auf weitere Bereiche erweitert und vertieft worden sei.



Studentinnen und Studenten der Ausländeruniversität stellten die Schönheit Koreas und den Charme der koreanischen Kultur vor. Sie führten auch koreanische Popmusik auf und ernteten Beifall.



Die Ausländeruniversität Siena zählt mit der Universität La Sapienza in Rom, der Universität Neapel L’Orientale und der Universität Venedig zu den vier Stützpunkten für die Korea-Studien in Italien.