Zahl der kritisch erkrankten Corona-Patienten steigt weiter

Photo : YONHAP News

Die Zahl der kritisch erkrankten Corona-Patienten in Südkorea ist die dritte Woche in Folge gestiegen.In der vergangenen Woche, der dritten Woche nach dem Beginn der stufenweisen Rückkehr zu einem normalen Alltag, lag die Zahl solcher Patienten im Tagesschnitt bei 498.Demnach steigt die Belegungsquote der Intensivbetten mit hohem Tempo. Etwa 70 Prozent der Intensivbetten im Land sind belegt, in Seoul erreicht die Quote fast 85 Prozent.In den für die Behandlung von Infektionskrankheiten bestimmten Krankenhäusern sind im Landesschnitt etwa 68 Prozent der Betten belegt.Bisher erhielten rund 1,8 Millionen Menschen, 25 Prozent der zu einer Auffrischungsimpfung aufgerufenen Personen, darunter ältere Hochrisikopersonen, eine Boosterimpfung.Wer für eine Auffrischungsimpfung an die Reihe kommt, kann ab dem heutigen Montag im Internet einen Impftermin buchen. Ab dem 6. Dezember ist die Impfung an einem selbst gewählten Tag möglich.Am Montag kehrten die Kindergärten und Schulen im Land vollständig zum Präsenzunterricht zurück.Die Seuchenkontrollbehörden teilten mit, dass sie bis Jahresende mehr mobile Teams zur Probeentnahme einsetzen wollen, um Infizierte unter den Schülern frühzeitig zu ermitteln. Derzeit sind in sechs Städten und Provinzen solche Teams im Einsatz.