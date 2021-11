Konsumklima-Index verbessert sich im November dritten Monat in Folge

Photo : YONHAP News

Der Konsumklima-Index in Südkorea hat sich im November erneut verbessert.Nach Angaben der koreanischen Zentralbank BOK am Dienstag stand der Index für November bei 107,6, das seien 0,8 Punkte mehr als im Vormonat gewesen.Der Anstieg den dritten Monat in Folge werde auf die gelockerten Corona-Regeln zurückgeführt, sagte ein Beamter der Zentralbank.Von den sechs Teilindizes konnten zwei, und zwar zum künftigen Verbrauch und zur Einschätzung der gegenwärtigen Wirtschaftslage, zulegen.Der Teilindex zum Leitzins legte nach BOK-Angaben um fünf Punkte im Vormonatsvergleich auf 138 zu. Es ist der höchste Stand seit März 2011. Der Teilindex zur Einschätzung der künftigen Wohnungspreise sei um neun Punkte verglichen mit Oktober auf 116 gesunken.