Kältester Tag in diesem Herbst

Photo : YONHAP News

Heute ist der bisher kälteste Tag in diesem Herbst.Die Temperaturen gingen in den hohen Lagen in der Provinz Gangwon bis auf etwa minus 15 Grad zurück. In Seoul wurden minus 3,7 Grad gemessen.Auch am Tag soll es kalt bleiben. Die Tageshöchstwerte sollen landesweit zwischen zwei und elf Grad liegen und damit vier bis sieben Grad niedriger als gestern sein. Für Seoul werden drei Grad erwartet.Laut dem Wetteramt wird es am Mittwochmorgen wieder etwas wärmer. In den meisten zentralen Gebieten blieben die Temperaturen aber unter dem Gefrierpunkt.Heute ist es außerdem landesweit bewölkt. Im Südwesten der Provinz Gyeonggi, in den Regionen Chungcheong und Honam, im Binnenland der Region Yeongnam sowie auf der Insel Jeju soll es schneien oder regnen.Im Osten von Nord-Jeolla werden drei bis acht Zentimeter Schnee erwartet. Im Südwesten von Gyeonggi, in Chungcheong und im Berggebiet auf Jeju wird mit einem bis fünf Zentimeter Niederschlag gerechnet. Auch im Westen von Yeongnam werden ein bis fünf Zentimeter erwartet.