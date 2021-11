Hochpathogene Vogelgrippe auf Hühnerfarm in Eumseong bestätigt

Auf einer Hühnerfarm in Eumseong in der Provinz Nord-Chungcheong ist am Montag der Ausbruch einer hochpathogenen Vogelgrippe vom Typ H5N1 bestätigt worden.Das gab die für den Umgang mit der aviären Influenza zuständige Zentrale bekannt.Es handelt sich um den siebten Fall einer hochpathogenen Vogelgrippe bei Geflügel in diesem Herbst und den vierten Infektionsfall in Eumseong.Der betroffene Betrieb befindet sich im Umkreis von drei Kilometern eines Wachtelbetriebs in Eumseong, in dem Anfang November die hochpathogene Geflügelpest bestätigt wurde. Dort wurden 92.000 Hühner gehalten.Die Zentrale traf unterdessen Eindämmungsmaßnahmen, darunter die Keulung, Zugangsbeschränkung und Desinfizierung.Auf einer Entenfarm in Damyang in Süd-Jeolla wurde ein Verdachtsfall einer hochpathogenen Vogelgrippe gemeldet. In ein bis drei Tagen wird feststehen, ob das Virus tatsächlich hochpathogen ist.