Zahl von Corona-Patienten in kritischem Zustand erreicht neuen Höchststand

Die Zahl der Corona-Patienten in kritischem Zustand in Südkorea hat erneut einen Höchststand erreicht.Die Zahl lag um Mitternacht bei 549, 34 mehr als am Vortag. Zusätzlich starben 30 Menschen mit oder an einer Corona-Infektion.Neu infiziert wurden 2.699 Menschen. Damit belief sich die gesamte Zahl der Covid-19-Infektionen in Südkorea seit Pandemiebeginn auf 420.950.Unter den für Corona-Patienten vorgehaltenen 345 Intensivbetten in Seoul sind noch 54 frei. Die entsprechende Belegquote in Seoul liegt bei 84,3 Prozent und landesweit bei 66,4 Prozent.5.689 Infizierte kurieren sich zu Hause aus.