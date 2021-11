Forbes: BTS könnten für Grammy Award für Aufnahme des Jahres nominiert werden

Photo : YONHAP News

BTS könnten laut einer Prognose bei den diesjährigen Grammy Awards für den Preis für die Aufnahme des Jahres (Record of the Year) nominiert werden.Das US-Magazin „Forbes” nannte am Montag „Butter“ der siebenköpfigen K-Pop-Band als einen der möglichen Nominierten.„Record of the Year” zählt zu den vier Hauptpreisen der Grammy Awards, die als „General Field“ bezeichnet werden. Insgesamt acht Lieder werden für den Preis nominiert.Zu den vier Hauptpreisen zählen außerdem „Album des Jahres“, „Song des Jahres“ und „Bester Neuer Künstler“.Die Nominierungen für die 64. Grammy Awards werden am Dienstagvormittag (Ortszeit im Westen der USA) bekannt gemacht. Die Preisverleihung ist am 31. Januar im Staples Center in Los Angeles geplant.