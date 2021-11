Über 1.000 Touristen aus Singapur kommen seit Start der Reiseblase vor einer Woche nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Seit dem Start einer Reiseblase und der gegenseitigen Anerkennung der Impfzertifikate am 15. November sind über 1.000 Touristen aus Singapur nach Südkorea gekommen.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus teilte mit, dass die Zahl der Besucher aus Singapur seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Schnitt auf 30 Personen in der Woche zurückgegangen sei. Die Zahl habe jedoch dank der Quarantänebefreiung für Einreisende zu touristischen Zwecken um etwa das 33-Fache zugenommen. Im Zeitraum vom 15. bis 21. November seien 1.015 Menschen nach Südkorea gekommen.Für die Reiseblase zwischen Südkorea und Singapur stimmen sich die zuständigen Behörden eng miteinander ab, damit wieder ein sicherer Auslandstourismus möglich wird.Wer durch das Programm nach Südkorea reisen will, muss vor dem Abflug in Singapur einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, und ein Impfzertifikat vorzeigen. Unmittelbar nach der Einreise wird ein PCR-Test gemacht. Wer acht Tage oder länger bleibt, muss sich sechs oder sieben Tage nach der Einreise noch einmal testen lassen.