Präsidenten Südkoreas und Costa Ricas führen Gespräch

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und sein costa-ricanischer Amtskollege Carlos Alvarado Quesada haben bei einem bilateralen Gespräch über Maßnahmen zur Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern und zur Förderung der Zusammenarbeit diskutiert.Beim Gipfeltreffen am Präsidentensitz in Seoul am Dienstag nahmen beide Präsidenten im Vorfeld des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Costa Rica im kommenden Jahr die bisherigen Errungenschaften der bilateralen Kooperation zur Kenntnis. Sie vereinbarten, die Beziehungen zwischen beiden Staaten zu einer handlungsorientierten umfassenden Partnerschaft aufzuwerten und eine Kooperation auf den jeweiligen Gebieten anzustreben.Beide Staatschefs waren sich darin einig, dass ein digitales und umweltfreundliches Wachstum für eine wirtschaftliche Erholung in der Post-Corona-Ära von Bedeutung sei. Sie verständigten sich darauf, die New Deal-Politik Südkoreas und die Politik Costa Ricas für Digitalisierung, Dekarbonisierung und Dezentralisierung in der Wirtschaft miteinander in Verbindung zu bringen und die Partnerschaft zu entwickeln.Als konkrete Kooperationsgebiete wurden die Digitalisierung der Regierungsdienstleistungen, der Ausbau der digitalen und umweltfreundlichen Infrastruktur, die Abfallentsorgung und die Verbreitung von emissionsarmen Fahrzeugen genannt.Präsident Alvarado äußerte die Hoffnung, in den Bereichen, in denen Südkorea eine führende Position einnehme, darunter wissenschaftliche und technologische Innovationen, Tourismus, Luft- und Raumfahrindustrie, Wasserstoffbatterien, die Kooperation zu vertiefen.Präsident Moon bat um besonderes Interesse, damit sich koreanische Unternehmen mit Erfahrung und Technologie an Projekten der costa-ricanischen Regierung für die digitale und umweltfreundliche Infrastruktur beteiligen können.Beide Präsidenten teilten die Ansicht, dass das Vorgehen gegen den Klimawandel und die Erreichung der Klimaneutralität erforderlich seien. Sie einigten sich, dass beide Länder die Zusammenarbeit verstärken und bei den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um die Reaktion auf den Klimawandel eine führende Rolle spielen sollten.