Anteil der kritisch kranken Covid-19-Patienten in Südkorea steigt deutlich

Photo : YONHAP News

In Südkorea steigt der Anteil der kritisch kranken Covid-19-Patienten zurzeit deutlich.Nach dem Beginn der ersten Phase des "Leben mit Covid-19" vor bald drei Wochen erkranken mittlerweile immer mehr Menschen schwer an Covid-19. Damit nimmt auch die Belastung der Krankenhäuser immer mehr zu.Wie die Seuchenkontrollbehörde KDCA am Mittwoch mitteilte, entwickelten im Oktober 2,05 Prozent der Infizierten in Südkorea einen schweren Verlauf, im September seien es 1,53 Prozent gewesen. In diesem Monat werde die Quote voraussichtlich über 2,36 Prozent liegen.Der Anteil vergrößerte sich auf das 1,5-Fache. Dies bedeutet, dass bei gleichbleibenden Infektionszahlen 1,5 Mal mehr Menschen schwer erkranken und Intensivpflege benötigen.Aus diesem Grund kalkulieren die Behörden offenbar mit einer täglichen Infektionszahl von 4.500, auch wenn die tatsächlichen Zahlen bei etwa 3.000 liegen.Für die Regierung ist der Anteil der schwerkranken Covid-19-Patienten ein wichtiger Wert in der Pandemie. Von ihm hängt ab, ob die weiteren Phasen auf dem "Weg in die Normalität" eingeleitet werden.