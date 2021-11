BTS erhalten eine Nominierung für Grammy Awards

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Boyband BTS hat eine Nominierung für die Grammy Awards 2022 erhalten.Sie wurde am Dienstag mit ihrem Hit "Butter" in der Kategorie "Beste Popdarbietung eines Duos oder einer Gruppe" nominiert.Anders als erhofft wurde die siebenköpfige Gruppe aber nicht in der Kategorie "Aufnahme des Jahres" nominiert. Ausländische Medien wie "Billboard" und "Forbes" hatten mit einer solchen Nominierung gerechnet.Diese zählt neben "Album des Jahres" und "Bester neuer Künstler" zu den Königskategorien.Erst zwei Tage zuvor hatte die Band als erste asiatische Künstler die Auszeichnung "Künstler des Jahres" bei den American Music Awards erhalten."Butter" hatte sich dieses Jahr zehn Wochen in Folge an der Spitze der Billboard Hot 100 Charts gehalten. Auch "Permission to Dance" und "My Universe" hatten Platz eins belegt.Die 64. Verleihung der Grammys wird am 31. Januar 2022 in Los Angeles stattfinden. Es gibt Auszeichnungen in insgesamt 86 Kategorien.