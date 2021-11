Südkorea will gemeinsam mit USA strategische Ölreserven freigeben

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, sich an der von den USA vorgeschlagenen Freigabe der strategischen Erdölreserven (SPR) zu beteiligen.Die Entscheidung gaben das Ministerium für Handel, Industrie und Energie und das Außenministerium in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt. Auch Japan und Indien würden bei dem Vorhaben mitmachen.Südkorea will nach Konsultationen mit den USA die konkrete Menge und den Zeitpunkt der Freigabe festlegen.Die Regierung habe die Entscheidung getroffen, nachdem sie die Notwendigkeit einer internationalen Kooperation angesichts des jüngst in die Höhe geschnellten Ölpreises, die Wichtigkeit der Allianz mit den USA und die Beteiligung wichtiger Volkswirtschaften umfassend berücksichtigt habe, hieß es.Es wird erwartet, dass die Menge der Freigabe auf einem ähnlichen Niveau wie in früheren Fällen festgesetzt wird. Zur Zeit der Libyen-Krise im Jahr 2011 hatte das Land etwa vier Prozent der Ölreserven freigegeben.Ein Regierungsvertreter sagte, dass der Schritt keinen Einfluss auf die Ölversorgung in Notfällen haben werde.