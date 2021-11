Samsung will Chip-Fabrik in Texas bauen

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics will in Taylor im US-Bundesstaat Texas eine Chip-Fabrik bauen.Das teilte der Vizevorsitzende des Unternehmens Kim Ki-nam am Dienstag in Texas mit.Dort würden 17 Milliarden Dollar investiert, es sei die bisher größte Investition des Unternehmens in den USA. In der modernen Fabrik würden Chips und Prozessoren für mobile Geräte, 5G, leistungsstarke Computer und Künstliche Intelligenz gebaut.Taylor soll den Plänen zufolge neben Pyeongtaek zu einem zentralen Standort für die globale Halbleiterproduktion werden, teilte das Unternehmen mit.Der weltgrößte Chiphersteller hatte auch Arizona und New York als mögliche Standorte des neuen Werks in Betracht gezogen. Den Ausschlag für Taylor gaben offenbar besondere Anreize der Stadt und die Nähe zur Chip-Fabrik in Austin, die nur 25 Kilometer entfernt liegt.