Corona-Neuinfektionszahl steigt auf höchsten Tagesstand

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist auf den bisher höchsten Tagesstand geklettert.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde lag die entsprechende Zahl binnen 24 Stunden mit Stand Mitternacht bei 4.116. Damit wurde seit Ausbruch der Pandemie in Südkorea erstmals die 4.000er-Marke übertroffen.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand stieg um 37 auf 586. Weitere 35 Menschen starben mit oder an einer Corona-Infektion. Die Letalitätsrate liegt bei 0,79 Prozent.Ministerpräsident Kim Boo-kyeom warnte vor einer äußerst dringlichen Situation. Im Falle des Hauptstadtgebiets müsste man jederzeit überprüfen, einen Notfallaktionsplan umzusetzen.Kim bat bei einer täglichen Corona-Sitzung, das medizinische Behandlungssystem mit stärkerem Fokus auf die Behandlung zu Hause umzustrukturieren. Kim betonte zudem die Notwendigkeit der Auffrischungsimpfung. Dies sei keine zusätzliche Impfung, sondern eine erweiterte grundsätzliche Impfung gegen die Pandemie, sagte der Ministerpräsident.