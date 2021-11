FKI: USA nehmen immer größeren Anteil an Südkoreas Exportmarkt ein

Photo : YONHAP News

Der Anteil der USA an Südkoreas Exportmarkt wächst wieder.Laut dem Verband der Großunternehmen FKI wird der entsprechende Anteil dieses Jahr auf 15 Prozent steigen. Dies stellt den höchsten Stand seit 2004 dar.Das Exportvolumen in die USA in den letzten fünf Jahren ist im Vergleich zur Periode zwischen 2012 und 2016 wertmäßig um 17,9 Prozent gestiegen.Hingegen nahmen die Exporte nach China lediglich um 7,1 Prozent zu. Chinas Anteil an Südkoreas Exportmarkt werde dieses Jahr von 26,8 2018 auf 25,2 Prozent schrumpfen, gab FKI an.Dies führe laut FKI dazu, dass China wegen Importbeschränkungen der USA allgemein weniger importiert habe. Ein weiterer Faktor sei eine schwächere Nachfrage chinesischer Unternehmen nach Halbleitern aus Südkorea.