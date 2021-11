Nordkorea: Keine Entspannung ohne Veränderung der feindseligen Politik Südkoreas

Photo : Getty Images Bank

Ein nordkoreanisches Propagandamedium hat gewarnt, dass ohne Veränderung der feindseligen Politik Südkoreas gegenüber Nordkorea keine Früchte in den innerkoreanischen Beziehungen zu erwarten wären.„Echo of Unification“ behauptete am Mittwoch, die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea kämen infolge der konfrontativen Haltung und des habituellen Verhaltens der südkoreanischen Behörden keinen Zentimeter vom ernsthaft angespannten Zustand weg. Der südkoreanischen Regierung wurde vorgeworfen, der feindseligen Politik der USA gegen Nordkorea aktiv zu folgen.Mit dem Verweis auf die jüngst abgehaltenen Militärübungen Südkoreas und eine gemeinsame Luftwaffenübung Südkoreas und der USA hieß es, dass diese eine inakzeptable Herausforderung gegenüber Nordkorea und die Verspottung der gesamten Nation darstellten, die sich den Frieden auf der koreanischen Halbinsel wünsche.„Uriminzokkiri“, ein anderes Propagandamedium, kritisierte Südkoreas Plan, den Verteidigungshaushalt aufzustocken. Südkorea setze sich unter dem Vorwand der Gewährleistung der militärischen Überlegenheit fieberhaft für die Verstärkung der Streitkräfte und Militärübungen ein, hieß es.