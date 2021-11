Geburtenzahl im September 70. Monat in Folge gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Geburten in Südkorea ist den 70. Monat in Folge zurückgegangen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im September 21.920 Neugeborene gemeldet. Das sind 6,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Damit wurde der bisher tiefste Stand in einem September seit der Einführung der entsprechenden statistischen Erhebungen im Jahr 1981 verbucht.Die Geburtenzahl ist seit Dezember 2015 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum stets rückläufig.Kim Soo-young, leitende Beamtin für demografische Trends, sagte, dass ein stärkerer Rückgang verglichen mit den jüngsten Trends verbucht worden sei. Das werde anscheinend auf einen Basiseffekt zurückgeführt, weil die Zahl im September letzten Jahres nur um 2,5 Prozent gesunken sei.