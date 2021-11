Washington begrüßt Samsungs Investitionen in Texas

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden hat die Entscheidung von Samsung Electronics begrüßt, im Bundesstaat Texas für 17 Milliarden Dollar eine neue Halbleiterfabrik zu bauen.Brian Deese, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats (NEC), und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan sagten in einer Stellungnahme, die Sicherung der amerikanischen Lieferketten habe für Präsident Biden und seine Regierung höchste Priorität. Man begrüße die heutige Ankündigung von Samsung, ein neues Halbleiterwerk in Texas zu bauen.Die Ankündigung von heute sei das Ergebnis nachhaltiger Arbeit der Regierung einschließlich des Treffens des Präsidenten mit Präsident Moon Jae-in im Mai, hieß es. Sie teilten die Absicht mit, alles zu tun, um die Lieferketten zu stärken.Handelsministerin Gina Raimondo sagte in einer Stellungnahme, man freue sich sehr über die Investitionsentscheidung von Samsung. Die Steigerung der inländischen Produktion von Halbleiterchips sei für die wirtschaftliche Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Man freue sich auf die weitere Partnerschaft mit Samsung und anderen Halbleiterherstellern.