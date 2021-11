Südkorea will gemeinsam mit USA strategische Ölreserven freigeben

Photo : YONHAP News

Angesichts der rasant gestiegenen Ölpreise hat die US-Regierung bekannt gegeben, 50 Millionen Barrel Öl aus den strategischen Reserven freigeben zu wollen.Washington will damit 32 Millionen Barrel mehr freigeben, als das Parlament bereits gebilligt hatte.Gleichzeitig gaben China, Südkorea, Japan, Indien und Großbritannien bekannt, sich an der Aktion zu beteiligen.Die koordinierte Aktion werde bei der Behebung von Mängeln helfen, was zu einer Preissenkung führen werde, sagte US-Präsident Joe Biden.Es ist seit dem Bürgerkrieg in Libyen 2011 das erste Mal, dass sich die internationale Gemeinschaft für die Freigabe von Erdölreserven entschied.Die Regierung hat nach eigenen Angaben bei der Entscheidung die Notwendigkeit einer internationalen Kooperation, die Wichtigkeit der Allianz mit den USA und die Beteiligung wichtiger Volkswirtschaften umfassend berücksichtigt. Südkorea will nach Konsultationen mit den USA die konkrete Menge und den Zeitpunkt der Freigabe festlegen.Für eine Senkung der Rohölpreise sind Experten aber nicht optimistisch.Das Ölkartell OPEC Plus soll aus Protest gegen die angekündigte Freigabe der Ölreserven angedeutet haben, dass sie ihre Förderquoten ändern könnte.Trotz der Bekanntgabe des Plans für eine Freigabe kostete ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) am Dienstag 78,50 Dollar, um 2,3 Prozent mehr als am Vortag.