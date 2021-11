Erster Todesfall eines mit Coronavirus infizierten Fötus in Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein von einer mit dem Coronavirus infizierten Frau totgeborener Fötus ist positiv auf Covid-19 getestet worden.Nach Behördenangaben am Mittwoch kam es zu einer Früh- und Totgeburt nach der Bestätigung der Ansteckung der Schwangeren.Es ist der erste Corona-Infektionsfall bei einem von einer angesteckten Frau geborenen Fötus in Südkorea.Bei der Schwangeren wurde am 18. November, in der 24. Schwangerschaftswoche, die Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Der Fötus sei am 22. November gestorben.Laut der Seuchenkontrollbehörde war die Frau nicht gegen Covid-19 geimpft, als sie positiv getestet wurde.