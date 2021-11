Seoul Mobility Show wird heute eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Seoul Mobility Show, die größte Automesse in Südkorea, wird heute mit einem Pressetag eröffnet.Die Messe ist ab Freitag für die Öffentlichkeit zugänglich und findet bis 5. Dezember im Messekomplex KINTEX in Goyang in der Provinz Gyeonggi statt.Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wurde der Umfang verglichen mit der letzten Veranstaltung verkleinert. Etwa 100 Unternehmen und Institutionen aus sechs Ländern nehmen daran teil.Zu den Teilnehmern zählen drei koreanische Automarken (Hyundai Motor, Kia Motors und Genesis) und sieben ausländische Marken (Audi, BMW, Isuzu, Maserati, Mercedes-Benz, Mini und Porsche).Im Mittelpunkt stehen umweltfreundliche Modelle, allen voran E-Autos.Die Seoul Mobility Show ist die einzige Automesse in Südkorea, die von der Internationalen Automobilherstellervereinigung OICA anerkannt wurde.