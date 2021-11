Politik Lima lernt von Seoul Politik für Smart City

Die Stadt Seoul gibt ihre Politik für eine smarte Stadt an Lima, die Hauptstadt Perus, weiter.



Das gab die Verwaltung der südkoreanischen Hauptstadt am Donnerstag bekannt.



Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon schloss heute mit Limas Bürgermeister Jorge Muñoz Wells online ein Kooperationsabkommen hierfür ab.



Die Stadt Seoul wird gemäß dem Abkommen in den Bereichen Bürgersicherheit, öffentliche Verkehrsinfrastruktur und Digitales die Stadt Lima bei der Erstellung von mittel- und langfristigen Entwicklungsstrategien und der Fortbildung von Beamten für die Kompetenzstärkung unterstützen.



Seoul wird seine Smart-City-Maßnahmen weitergeben, darunter ein integriertes Überwachungssystem mit Überwachungskameras, sogenannte Smart Poles, den Verkehrsbetriebs- und Informationsdienst (TOPIS) und öffentliche Internetzugänge.



Laut der Stadtverwaltung hatte die Stadt Lima im Februar letzten Jahres in einem offiziellen Schreiben die Hoffnung geäußert, das Modell Seouls für eine smarte Stadt einzuführen, um zum größten Zentrum der Informations- und Kommunikationstechnologie in Lateinamerika zu werden.