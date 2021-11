Zentralbank erhöht Leitzins auf ein Prozent

Photo : YONHAP News

Die Bank of Korea hat den Leitzins von 0,75 Prozent auf ein Prozent angehoben.Die Zentralbank Südkoreas erhöhte nach dem Zinsschritt im August erneut das Zinsniveau um 0,25 Prozentpunkte.Damit wurde die sogenannte Nullzins-Ära 20 Monate nach der Zinssenkung im März letzten Jahres unter die Ein-Prozent-Schwelle beendet. Im Mai letzten Jahres war eine weitere Zinssenkung erfolgt.Die Notenbank hielt eine Erhöhung des Leitzinses auf das Niveau vor der Nullzins-Ära für denkbar, weil sich die inländische Wirtschaft in letzter Zeit gut erhole.Auch der steile Preisanstieg veranlasste die Zinserhöhung. Der Verbraucherpreisindex stieg letzten Monat um 3,2 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Die erwartete Inflationsrate lag weit über zwei Prozent.Angesichts dieser Situation hob die Bank of Korea ihre Inflationsprognose von 2,1 Prozent um 0,2 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent an.Beobachter vermuten, dass auch das finanzielle Ungleichgewicht, einschließlich der Zunahme der Haushaltsschulden, eine Rolle bei der Zinsanhebung spielte. Das Volumen der ausstehenden Kredite der privaten Haushalte hat mit Stand Ende des dritten Quartals 1.844 Billionen Won (1,5 Billionen Dollar) übertroffen. Das Volumen wuchs um über 163 Billionen Won (137 Milliarden Dollar) gegenüber dem Vorjahr und entspricht dem bisher höchsten Stand.Es wird erwartet, dass die Geschäftsbanken angesichts des angehobenen Leitzinses ihre Kreditzinsen immer schneller steigern werden. Daher wird befürchtet, dass die Haushalte mit Schulden stärker belastet werden.Die Notenbank beließ außerdem ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr unangetastet wie im August bei vier Prozent. Der Erholungstrend beim privaten Konsum werde sich inmitten der guten Entwicklung bei Export und Investitionen verstärken, hieß es.