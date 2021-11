1.356 Menschen in Südkorea letztes Jahr an Tuberkulose gestorben

Photo : KBS News

Tuberkulose hat letztes Jahr in Südkorea unter den meldepflichtigen Infektionskrankheiten die meisten Todesopfer gefordert.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention starben 1.356 Menschen im vergangenen Jahr an Tuberkulose. Das ist rund das 1,5-Fache mehr als die Zahl der Menschen, die letztes Jahr mit oder an dem Coronavirus starben. Die entsprechende Zahl lag bei 922.Die Zahl der Tuberkulose-Toten im Land hat seit 2012 kontinuierlich abgenommen. Verglichen mit 2019 schrumpfte die Zahl um 15,8 Prozent.Südkorea hat jedoch unter den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) die dritthöchste Zahl an Tuberkulose-Toten aufzuweisen.An der Spitze liegt Litauen mit 4,6 Todesfällen pro 100.000 Einwohner, gefolgt von Kolumbien mit 3,9 Fällen und Südkorea mit 3,8 Fällen.