Fläche der Grundstücke im Besitz von Ausländern um 1,3 Prozent gestiegen

Die Fläche der Grundstücke im Besitz von Ausländern ist im ersten Halbjahr um 1,3 Prozent im Vergleich zu den sechs Monaten davor gestiegen.Das teilte das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport am Freitag mit.Ausländer seien mit Stand Ende Juni im Besitz von 256,7 Quadratmeter Landfläche gewesen, 3,39 Millionen mehr als im Dezember des Vorjahres.Das entspreche 0,26 Prozent der gesamten Landesfläche und sei etwas größer als die vierfache Fläche Manhattans in New York.Der Wert der Fläche in ausländischem Besitz sei im genannten Zeitraum um 0,6 Prozent auf 31,7 Billionen Won oder 26,6 Milliarden Dollar gestiegen.An der Spitze stünden US-Amerikaner, denen Grundstücke im Wert von insgesamt 136,75 Millionen Dollar gehörten. Das sind 53,3 Prozent der Fläche im Besitz von Ausländern.Dahinter folgten Chinesen mit 7,9 Prozent Anteil, gefolgt von Europäern mit 7,1 Prozent und Japanern mit 6,5 Prozent.Der größte Anteil, und zwar 55,9 Prozent, gehört Auswanderern, gefolgt von Joint-Ventures mit 27,7 Prozent, ausländischen Privatpersonen mit 8,8 Prozent und ausländischen Firmen mit 7,4 Prozent.