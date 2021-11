Vereinigungsminister: Südkorea und USA machen sinnvolle Fortschritte für Kriegsende-Erklärung

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA machen nach Einschätzung des südkoreanischen Vereinigungsministers Lee In-young sinnvolle Fortschritte in Bezug auf eine Erklärung des formellen Endes des Koreakriegs.Entsprechendes sagte der Minister am Donnerstag in Seoul bei einer Veranstaltung des Nationalen Instituts für Vereinigungsbildung.Wie verlautete, befänden sich die Diskussionen zwischen den Regierungen Südkoreas und der USA über den Wortlaut einer Kriegsende-Erklärung in der Endphase. Es werde überprüft, wann und wie der Vorschlag Nordkorea unterbreitet werden soll.Lee sagte, die koreanische Halbinsel stehe an einem wichtigen Scheideweg zwischen dem Wiedereintritt in einen Friedenszyklus oder dem Verharren in der festgefahrenen Situation.